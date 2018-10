Hija de Pilar Cox ya no sabe qué hacer: "La amo, pero no me deja ayudarla"

Duros momentos dijo estar viviendo la hija de Pilar Cox, Valeria Ruiz, después del grave incidente que protagonizara su madre en un hostal del Barrio Italia, donde quedó detenida tras amenazar con que iba a atentar contra su vida con un cuchillo.

En declaraciones a LUN, la retoña de la exanimadora de televisión, sostuvo que tanto ella como sus hermanos ya no saben qué hacer con su progenitora y que hace un tiempo dejaron de dirigirle la palabra.

"A nosotros no nos deja acercarnos. No se deja ayudar. La tuve a principios de mes, en septiembre, en mi casa porque la busqué, pero la situación fue insostenible. La amo, pero no me deja ayudarla", lanzó Ruiz.

En esa línea, agregó que su madre "está muy enferma, es una persona que tiene bipolaridad y alcoholismo, eso la destruye mucho más. Estamos muy lastimados con todo esto".

Otra de los hijos de Cox, Martín, también tuvo palabras para el momento que vive su mamá. "Tiene un carácter fuerte, es conflictiva y es tan dura una noche en la calle en vez de pedir ayuda", manifestó.