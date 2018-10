Hija de Mirko Jozic: "Mi papá quiere volver a Chile, pero no solo"

La hija de Mirko Jozic, Lana Jozic, conversó con Las Últimas Noticias, en donde reveló varios pasajes en torno al cariño que mantiene el clan para con Chile.



Al respecto, la mujer manifestó que "mi papá quiere volver a Chile, pero no solo", además de señalar que ya ha pasado más de una década desde que estuvieron en la nación.



"El 2005-2006 estuvimos seis meses, esa fue la última vez que mi papá visitó Chile", declaró, dando además las razones por las que no se ha producido un retorno.



Lana explicó que el largo viaje y las implicancias de la edad del campeón de la Copa Libertadores 1991 han imposibilitada su regreso, pero que "siempre estamos planeando ir a Santiago todos juntos, pero no quiere ir solo, quiere que toda la familia conozca el país".