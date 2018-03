Hija de Michael Jackson pide que dejen de intervenir el color de su piel en las fotos

Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, pidió a sus seguidores que dejen de intervenir el color de su piel en las fotos de internet.

"Aprecio todo lo que ustedes hacen por mí, disfruto cada una de las ediciones que veo. Pero por favor, paren de aclarar mi piel para hacerme ver más blanca, o de oscurecer mi piel para verme más mestiza. Yo soy lo que soy. Estoy consciente de cómo me veo y estoy feliz con ello", escribió la joven en Twitter.

i appreciate everything y’all make for me, i enjoy every single edit i see. but please stop lightening my skin to make me look more white. and please stop darkening my skin to make me look more mixed. i am what i am. i’m aware of what i look like and i finally happy with it..