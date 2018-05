Hija de "Fantasma" Figueroa y "Joche" se enfrentan tras polémico quiebre

Durante todo el tiempo que estuvieron juntos, Fernanda Figueroa y José Luis "Joche" Bibbó dieron una imagen de una pareja estable, que se quería mucho, como se vio reflejado en el reality "Doble tentación" de Mega.

Pero tras el quiebre que protagonizaron ambos, la hija del exfutbolista "Fantasma" Figueroa, se lanzó en contra del modelo argentino y lanzó una dura acusación en su contra.

"Con Joche se terminó porque la relación no daba para más, pero también hay otros temas, que son temas graves. Yo siento como mujer que quizás lo debí haber detenido antes. Hubo episodios de maltrato verbal que yo aguanté. Y ahora que está tan en boga el acoso y el abuso hacia la mujer, y la lucha de nosotras para que esto pare, quiero decir que yo también lo viví y mi relación con Joche se terminó fundamentalmente por eso", lanzó la joven en Glamorama.

En esa línea, agregó: "Estoy viviendo una situación de hostigamiento de su parte y me da mucha pena porque mientras él publica que fueron cuatro años de amor, yo recibía otro tipo de mensajes"

"La gente siempre habla ‘que pobrecito Joche, siempre se lo cagan, pobrecito Joche siempre abusan de él, pobrecito Joche’, y no es así. Esta vez no. A lo mejor la vez pasada sí, pero esta vez no", manifestó Figueroa.

Pero sus dichos rápidamente serían reprochados por el trasandino, quien negó haber maltratado a su ex pareja como ella asegura.

"Creo que se les fue un poco la mano con las cosas que pusieron. Hay cosas ciertas y cosas que no. Sí hemos discutido cuando pasaron los hechos, pero no que en la relación fue sometida y maltratada y todas esas cosas que se dicen", expresó en conversación con La Estrella de Valparaíso.

"Fueron cuatro años y estuvimos los últimos tiempos, mal. Pasaron un montón de altibajos. Escenas de celos tanto de ella como mías. Nos hemos puteado tanto ella como yo", cerró Bibbo.