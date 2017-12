Hija de Dino Gordillo sufrió brutal ataque sexual de un taxista

Catalina Vega, la hija del comediante Dino Gordillo, denunció un brutal ataque sexual que sufrió por parte de un taxista.

La víctima abordó el vehículo tras salir de un local del barrio Bellavista. Sin embargo, en el trayecto se percató que el conductor no iba por la ruta indicada.

Vega relató a CHV que en ese momento llamó a un amigo para contarle lo que sucedía. Pero el taxista le quitó el teléfono y se lo apagó.

Luego la llevó a un sitio eriazo en la comuna de Huechuraba, donde se bajó, la golpeó y la manoseó. "Me agarró, me tiró al suelo, empezó a toquetearme", cuenta la joven.

Añadió que "me resistí a que me abriera las piernas. Saqué una fuerza interior que no tengo, pero era mi vida lo que estaba en juego".

El taxista, identificado como Ariel González, fue formalizado por abuso sexual y robo con violencia, ya que tras perpetrar el delito se quedó con la cartera y el celular de Vega.