Hija de Álvaro Salas y demanda de paternidad: Él dice que no es su hijo

Tras conocerse la demanda por paternidad que enfrenta Álvaro Salas por un menor de 17 años, otra de las hijas no reconocidas por el humorista, Paola Salas, conversó de manera escueta con Hola Chile.



En el matinal de La Red, la joven sostuvo que el comediante descarta los hechos expuestos por la demandante, llamada Soledad Rodríguez.



"Mi papá dice que no es su hijo y no voy a decir más", expresó Paola al respecto, en un nuevo caso que involucra de forma polémica a Salas.



Con respecto a estas palabras, Rodríguez indicó que "encuentro muy inconsecuente e inhumano mantener una relación a lo largo del tiempo, con tu hijo, y luego, por un tema económico y diferencias, cortar todo nexo. Eso es lo que te quería explicar. Mira, los sentimientos no se pueden cortar de un día para otro. Tú no puedes manipular el sentir. Bueno, es lo que yo siento y como procedo. Entonces es como extraño, y tal vez no tan extraño, porque en el fondo esto demuestra que solo estuviste con alguien a lo largo del tiempo, y expresaste tu sentir, para ocultar algo y no verte enfrentado o involucrado en lo que actualmente está pasando. Y eso, para mí, habla muy mal de él, porque eso no se hace con un hijo, eso no se hace".