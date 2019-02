Hija de 5 años de Kim Kardashian tiene novio y recibió costoso regalo en el Día de los Enamorados

Como es costumbre, el clan Kardashian siempre da que hablar. Ahora la que está envuelta en una polémica es la hija de Kanye West y Kim Kardashian, North West.

La pequeña de 5 años también recibió una sorpresa en el Día de los Enamorados: Caiden Mills, hijo del rapero Consequence y quien solo tiene 7 años, mostró a través de su Instagram que le compró un colgante de Tiffany&Co., famosa y costosa joyería estadounidense.

El pequeño que tiene más de 43 mil seguidores en su red social, escribió junto a una fotografía donde sale con unos lentes de sol y dos regalos: "Love Is In The Air".

Pero esta no ha sido la única publicación que ha causado revuelo en Instagram. Los seguidores del pequeño han quedado perplejos con las fotografías que el niño ha subido junto a North West, que son acompañadas con frases como "Boo'd Up" que significa "tener una relación con alguien".

A pesar que los padres de ambos pequeños han trabajado juntos en colaboraciones musicales y que han podido estrechar una linda amistad, llama la atención de los fanáticos la exposición que el pequeño tiene en la red social.