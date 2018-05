Herval Abreu y denuncias por abuso sexual: "Me equivoqué. Lo lamento profundamente"

Siete días después de que saliera a la luz pública las denuncias por acoso sexual que hicieron siete mujeres en contra de Herval Abreu, el exdirector de "Soltera Otra Vez" tuvo la oportunidad de descargarse por el mismo medio, la revista Sábado de El Mercurio.

"Siento que es el momento más duro que me ha tocado vivir (...) He pasado estos días en silencio, sometido un verdadero linchamiento público viendo cómo se me enjuicia y condena por la forma en que me relacioné con algunas actrices que trabajaron conmigo. Como parte de mi vocación de director de actores, me reuní muchas veces en mi casa con actores y actrices que aceptaron mi ayuda en sus trabajos actorales. Esas situaciones de apoyo laboral pudieron hacer que algunas personas se sintieran vulnerables", comenzó diciendo Abreu.

En esa misma línea, añadió que "ahora entiendo que los tiempos han cambiado, y hoy se ve incorrecto. Más aún usando mi casa y siendo director. Nunca lo vi así y nunca nadie me lo manifestó, pero durante estos días, al escuchar relatos y opiniones al respecto, me doy cuenta de que algunas de esas personas han sufrido por esta causa. Hoy veo claramente que me equivoqué. Lo lamento profundamente y pido públicamente perdón".

Pese a sus disculpas públicas, el productor de telenovelas chilenas negó en forma radical estar involucrado en los abusos sexuales de los cuales se le acusa.

"Soy tajante: nunca abusé de nadie ni física ni psicológicamente, y jamás he tenido una relación de carácter sexual o amoroso sin el consentimiento absoluto y explícito de la otra persona. En relación a la acusación de violación, afirmo que esa situación jamás ocurrió, nunca fui a un motel con esa persona y desconozco por qué ha levantado esa calumnia en mi contra", lanzó el director de TV.

Finalmente, Abreu hizo una particular reflexión con el medio. "Se me ha tildado de todo: enfermo, degenerado, abusador y violador. Ese no soy yo. El daño que se me ha causado con esas denuncias falsas es infinito y, probablemente, irreparable. He vivido con gran pena el ver a personas que consideraba amigos que se han sumado a una verdadera cacería mediática, sin siquiera interesarse por escuchar mi versión, y nunca antes manifestaron críticas o reparos", cerró.