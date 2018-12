Herval Abreu sobre su 2018: Es el peor y mejor de mi vida

Herval Abreu, director de teleseries, redactó un extenso mensaje a través de Facebook donde hizo un balance de lo que ha sido para él este 2018, el cual estuvo marcado por las denuncias por acoso y abuso sexual en su contra.

En el texto, el exrealizador de Canal 13 contó cómo fue su cumpleaños y los cambios que ha tenido que enfrentar desde que siete actrices lo denunciaron.

"Hoy soy dueño de casa, padre e hijo, pareja... es importante. Es difícil, es agotador, encantador, lleno de luz, una nueva luz. Pensé en pasar mi día de largo y no volver a repetir una de esas reuniones de 'amigos' en los que deposité tanto afecto. Muy pocos de ellos siguen aquí... el afecto", escribió en el texto, que fue replicado por La Segunda.

En esa línea, agregó: "recibí cientos de saludos de muchos que no sabía que seguían ahí. La diferencia es que hoy sé que están de verdad, más de los que creía".

"Fue imposible no hacer un recorrido por este año... (el peor de mi vida y el mejor). Jamás aprendí tanto (...) a revisar mis actos, los buenos y los no tanto, mis faltas de paciencia, mi tozudez, mis miedos. Hasta que al final me despojé de todo lo superficial y me quedé solo con lo esencial. Aún no termino y ¿saben qué? No quiero salir de aquí", concluyó.