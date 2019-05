Herval Abreu sobre denuncias de acoso: ¿Desde cuándo la TV se transformó en un juicio público?

Fue el primer caso que comenzó a destapar una seguidilla de acusaciones por acoso y abuso en el mundo actoral, pero a un año de su denuncia Herval Abreu ofreció una entrevista hablando sobre todo lo ocurrido.

La exclusiva de La Tercera, detalló cómo el director enfrentó las setencias en su contra y cómo ha lidiado con este conflicto luego de que la justicia lo dejará libre de las denuncias que se le adjudicaban.

La información llegó a él por sus cercanos, quienes le informaron que había periodistas investigando el caso y que había siete denunciantes en su contra. Abreu destacó que "me sentí angustiado. No entendía qué podría haber hecho a estas personas que pudiera haberlas ofendido. No sabía quiénes eran".

La situación fue escalando tanto, que para enterarse de los pormenores de las acusaciones se reunió con el equipo de la Revista Sábado, quienes lideraban el reportaje, para conocer los detalles de lo que se le incriminaba.

En ese momento Abreu supo quienes fueron las personas que lo acusaban y quienes lo defendieron. No obstante, y como señaló el director de Machos, estas opiniones no fueron publicadas en el reportaje.

Uno de los elementos que más se destacaban en las denuncias en su contra son los "castings" que se dice que realizó y que negó aclarando que estos tienen más gente, son en un estudio y prueban una cualidad del actor.

Frente a esto corroboró que "lo que yo hacía era, cuando alguien me lo pedía, apoyarlos y no era solo con mujeres, yo ese trabajo también lo hacía con hombres y, sabes, ya no volvería a hacerlo nunca más".

Frente al veredicto de la justicia y su sobreseimiento, declaró que los medios dedicaron largas horas a difamarlo, pero que hasta ahora ninguno ha tomado el mismo tiempo para revertir la situación o pedir disculpas. Su reflexión, incluso dio espacio, para preguntarse sobre "¿Desde cuándo la programación de televisión se transformó en juicios públicos, con la participación, además, de una sola parte?".

Al ser consultado sobre si meditó sobre su comportamiento declaró que "ahora entiendo que muchas personas pudieron hacerse expectativas de asegurar trabajos conmigo y comprendo la frustración que puede causar el no conseguirlo".

Finalmente, concluyó agregando que espera poder volver a la TV, debido a que aún le quedan historias por contar y que su mayor error fue dedicar tanto tiempo al trabajo más que a su familia.