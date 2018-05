Hernán Rivera Letelier y el feminismo: Un extremo es que las mujeres no se dejen contemplar

El escritor Hernán Rivera Letelier visitó Ciudadano ADN y valoró las protestas feministas, pero advirtió sobre los peligros de adoptar posiciones extremas.

"Las mujeres se han empoderado. Para bien, yo creo. La violencia de género era fuerte en la pampa, los hombres golpeaban a la mujer y las golpeaban por si acaso", dijo el autor, que está promocionando su último libro, El hombre que miraba el cielo.

Pero el creador de La reina Isabel cantaba rancheras afirmó que "hay demasiada sensibilidad" con algunos temas, por ejemplo con lo que se considera acoso.

"Los extremos son malos, así que las feministas no se vayan a los extremos", dijo Rivera Letelier y explicó que un extremo sería que las mujeres "no se dejaran contemplar y admirar, porque son bellas, son lo más bello que hay en este planeta".

"De pronto uno se queda mirando una mujer bella y que se enojen por eso", afirmó.