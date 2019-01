Hernán Calderón se refirió a la pelea entre Kel y Nano: 'Traté de calmar a mi hijo, pero no pude'

El abogado Hernán Calderón se refirió en La Mañana de CHV al conflicto de sus hijos, Kel y Nano, quienes protagonizaron una fuerte discusión a través de redes sociales luego de que la fashionista hablara de su hermano en la Revista Caras.

Tras las declaraciones de Raquelita, Hernán Jr. dijo que su hermana era "un asco de persona" y una "cínica", y que todo lo que muestra en su cuenta de Instagram es mentira.

En esa línea, el padre de los dos jóvenes aseguró que está orgulloso de sus hijos, pero que toda este pelea "me dolió mucho, fue muy fuerte. Yo estaba fuera de Santiago y me enteré media hora antes de lo que se venía. Traté de calmar a mi hijo, pero no pude", contó.

Además, explicó que los motivos por lo que Nano reaccionó de esta forma, comenzaron porque "él me empezó a mandar mensajes que le habían llegado, que 'para variar tu hermana te hace tira en una entrevista', y sobrerreaccionó (...) fue una opinión dada en un momento de rabia, con mucha pasión".

"Hernán dice eso porque no tiene filtro. Eso se nota porque en redes sociales usa un vocabulario que ni la madre, ni yo, estamos de acuerdo. Es la juventud, 21 años, es la irreverencia de la edad", agregó.

"Estoy cierto que en la vida privada hay ciertas expresiones que no se ocupan en televisión (…) pero Hernán cree que no saber filtrar es ser honesto, transparente y puro, y eso no es así", concluyó.

