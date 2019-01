Hermana de Paloma Mami reveló cómo ha sido su lucha contra el cáncer de huesos

La semana pasada se dio a conocer la gran lucha de Sofía Castillo, hermana de Paloma Mami, quien a los nueve años fue diagnosticada con cáncer a los huesos.

En conversación con LUN, la maquilladora de famosos relató su dura lucha contra el cáncer, lo que la llevó a vivir desde pequeña con una prótesis en una de esas piernas.

La joven de 21 años se dio cuenta de esto cuando "estaba corriendo, me caí y me fracturé la pierna derecha. Fui al hospital y ahí me dijeron que tenía cáncer y tenía un tumor de 10 centímetros".

Tras el diagnostico, fueron meses y meses de operaciones y tratamientos, hasta que un día le dijo a su madre: "estoy cansada, ¿puedo amputar mi pierna, por favor? Ya no quería más", confesó, agregando que "nunca vi (usando prótesis) a alguien como yo, que le gustara vestirse con tacos, que le gustara usar vestido. Entonces igual fue súper difícil para mí y tuve que aprender muchas cosas sola".

Cuando cursaba octavo básico comenzó a usar la prótesis que utiliza un hoy en día, una C-Leg, un implemento tecnológico que se carga durante las noches, que si se descarga Sofía no puede doblar pierna.

Respecto al caminar, Castillo reveló que "mi mamá me ayudó a aprender a caminar perfecto porque antes cojeaba. Recuerdo que ella me gritaba en las calles de Nueva York (donde creció y vivió toda su enfermedad) '¡Sofía estás cojeando!' Eso pasó todos los días hasta que aprendí a caminar bien".