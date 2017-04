Henry Boys y la política actual: "Ojalá que haya más Jaimes Guzmanes"

Henry Boys, presidente de Soñando Chile, denominado como "el nuevo intelectual de la derecha", analizó el actual momento de la derecha y criticó la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez y Alejandro Gullier.



"Beatriz Sánchez siempre fue una periodista militante. Me alegra que se esté sacando la máscara, porque después el día de mañana, cuando le vaya pésimo en la elección, no va a poder volver al periodismo", dijo el católico de 27 años.



Para Boys, tener candidatos como Sánchez y Guillier "sesgan las entrevistas, son una vergüenza". Además, tuvo duras palabras para el Frente Amplio en una extensa entrevista con Publimetro: "Es una mentira y una amenaza en la medida de que la derecha no reaccione".



El director del Observatorio de la Cultura Juan Pablo II realizará un diplomado para formar liderazgos de la derecha, que según él ya no existen y lanzará un libro sobre estrategias políticas para "aprender a desarticular a la izquierda".



Sobre la autoría de su texto, afirmó que "en Chile no ha habido una formación parecida en los últimos 20 años. Nada de este tipo, desde la época de Jaime Guzmán. Ojalá que con estas herramientas haya cientos de Jaimes Guzmanes".