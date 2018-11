La revista Empire reveló la primera imagen de la nueva adaptación de Hellboy al cine.

La fotografía es protagonizada por David Harbour (Jim Hopper en Stranger Things) en el papel del demonio, corriendo por un pasillo subterráneo.

El director Neil Marshall adelantó que la cinta será "más violenta" en comparación a la adaptación de Guillermo del Toro y aseguró que cuando tuvo "dudas" recurrió al cómic original de Mike Mignola para la editorial Dark Horse.

El filme se estrenará en abril del 2019.

