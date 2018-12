Hellboy: revelan el primer tráiler de la nueva adaptación al cine

La producción detrás del reboot de Hellboy lanzó el primer tráiler oficial de la cinta protagonizada por David Harbour (Stranger Things) y dirigida por Neil Marshall (Doomsday).

La película no se centrará en el origen del demonio, sino en su llegada a la Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal (AIDP) y su batalla contra Nimue (Milla Jovovich), conocida como The Blood Queen.

En los cómics, Nimue era la amante del mago Merlín durante el reinado del Rey Arturo. Con él aprendió hechizos que la convierten en una de las brujas más poderosas del bajo mundo.

Looks like Christmas came early… Check out the #Hellboy trailer! Coming to theaters & IMAX April 12, 2019. pic.twitter.com/fHR42UdzoC