Helénia Melán: Esta es la historia de la pareja de Héctor Morales

Hace una semana, Héctor Morales confirmó su relación con Helénia Melán, activista y modelo trans, generando cientos de reacciones entre los usuarios de redes sociales y los seguidores del actor.

Debido a esto, la colombiana pasó de tener 33 mil a más de 90 mil followers en Instagram, y fueron ellos mismos quienes le preguntaron sobre su transición como mujer transgénero hace algunos meses.

En dichas Stories, Helénia contó que es de Cali, Colombia y que hace cuatro años llegó a nuestro país, y que recién en Chile logró ser reconocida por lo que es: una mujer. Además, reveló que eligió ese nombre porque su mamá se llama Elena y "obvio tenía que darle mi personalidad (al nombre)".

Asimismo, contó cómo fue la reacción de su familia al enterarse que es una mujer transgénero, asegurando que "mi familia me quiere y me acepta por lo que soy. Excepto uno de mis hermanos porque es muy religioso". "Para ellos también fue un proceso pero ahora con el resto de mi familia somos muy unidos... Para mis tí@s, abuel@s y primos también ya no es tema", expresó Melán.

Helénia también le contó a sus seguidores que en octubre de 2019 cumple tres desde que empezó su transición, la cual la tiene muy feliz y satisfecha, ya que gracias a ella puede ser lo que realmente es.