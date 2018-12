Héctor Noguera sobre la desvinculación de su hija de TVN: Es una falta de respeto

La actriz Amparo Noguera fue despedida la semana pasada de TVN, canal donde trabajó por más de 24 años.

En ese entonces, la señal televisiva comunicó: "Valoramos y agradecemos su enorme aporte profesional y humano, y lamentamos que las circunstancias actuales nos impidan mantener un contrato permanente con ella".

Esto, debido al mal momento financiero que atraviesa TVN. Sin embargo, para su padre, Héctor Noguera, eso no justifica la forma en la que su hija se enteró de su desvinculación.

"Lo que más me duele es la forma. Si Amparo no va a preguntar, no se entera de que no le renovaron el contrato", consigna El Dínamo.

En esa línea, agregó que para él, el despido injustificado de Amparo es una "falta de respeto".



"Ella fue a consultar por su situación, por los rumores que había en TVN. Y ahí se enteró. Eso es una falta de respeto y no se le hace a nadie, menos a un rostro que ha estado tantos años", dijo el actor.