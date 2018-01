El canal de televisión pagada HBO anunció que la octava temporada de la serie de fantasía Game of Thrones volverá el año 2019.

La última temporada de la serie solo tendrá seis capítulos, y sus directores serán David Benioff, D.B. Weiss, David Nutter y Miguel Sapochnik.

