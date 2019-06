HBO estrena serie en español que se filmó íntegramente en Santiago

Este viernes el canal HBO lanzó una nueva serie filmada íntegramente en Santiago. Se trata de "Los Espookys", una creación de Fred Armisen, Ana Fabrega y Julio Torres, que dirige el mexicano Fernando Frías. La historia cuenta cómo un grupo de amigos se gana la vida fabricando sucesos de terror.

La comedia de seis capítulos no menciona dónde se desarrolla y menos que fue grabada en la capital de Chile. Sus creadores la protagonizan, pero cuentan con la participación de tres actores nacionales: Luis Gnecco, Tatiana Molina y Cristóbal Tapia. Sobre la serie el conocido Armisen asegura que "no me gusta el conflicto en la televisión".

El estadounidense Armisen, de madre venezolana, es conocido por ser parte de Saturday Night Live (SNL) y las comedias "Documentary Now!" y "Portlandia". A los medios les comentó que "espero que permita que el movimiento gótico renazca y se apodere del mundo; si acaso, ese es el único grupo cuyos derechos estoy defendiendo".

Informa The New York Times que la serie estrenada este 14 de junio cuenta con el productor ejecutivo Lorne Michaels, creador de SNL, quien destacó el desarrollo del universo en el que ocurre y defendió la temática argumentando que "la audiencia es mucho más osada y abierta. La gente encontrará lo que encaja con ella".