Hasta le pidió disculpas a su madre: Angie Jibaja apareció e hizo polémicas declaraciones

Hace solo un día la madre de Angie Jibaja había denunciado que su hija se encontraba desaparecida junto a su amiga Caroline Visser, esto luego que la actriz peruana anunciara que perdió la tuición de sus hijos luego de internase por depresión.

Pero la misma modelo ahora apareció en su Instagram relatando lo que pasó desde su punto de vista, donde confesó que el fallecimiento de su bisabuela -la persona que la crió- y que la alejaran de sus hijos terminó por sobrepasarla.

"Tienen tanta boca para hablar... Esta es mi vida, esta era mi vida (junto a sus hijos). Hasta que me prohibieron quedarme con mis niños los fines de semana. ¿Quién no tiene depresión? ¿Quién no le da la lucha a la vida? Hablan sin saber nada. Les vamos a callar la boca", escribió la modelo en su red social.

Angie también aprovechó de pedirle disculpas a su madre, Maggie Liza, a quien trató de "ladrona" y le dijo "te odio más que a nadie en este mundo", ya que aseguró que estaba "desesperada".

Asimismo, quiso descargarse contra el padre de sus hijos, Jean Paul Santa María. "Al maldito de Jean Paul no le hacen nada. A mí sí, a mí todo, todo va contra mí. Eso no es justo, no es justo", reclamó Jibaja.

Además, también se enojó con el esposo de su amiga Caroline Visser, porque él dijo que encontró drogas en su pieza, y pensó lo peor de ambas.

"Ella (su amiga) solo quería dormir conmigo. Dieron las 12 de la noche, y ella le dijo (a su esposo) 'por favor, déjame quedarme hasta mañana'. Nunca en su vida la ha soltado, nunca. No le deja ni respirar, porque es un posesivo. Es un hombre abusivo, la transtorna psicológicamente con su pasado todo el tiempo, es un Jean Paul 2", aseveró la peruana.

