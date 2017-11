Harvey Weinstein tenía un "ejército" de espías para frenar acusaciones en su contra

Harvey Weinstein contrató detectives privados y ex agentes de inteligencia israelí para investigar a las mujeres de las que abusó y a los periodistas que pretendían destapar el caso.

De acuerdo con un reportaje de The New Yorker, el productor firmó un acuerdo con la agencia Black Cube, dirigida por ex agentes del Mossad, para seguir de cerca a las mujeres que pretendían denunciarlo.

Como parte de la estrategia para obtener información, dos mujeres, en dos momentos diferentes, se reunieron con la actriz Rose McGowan para conversar sobre los alegatos de violación que revelaría más adelante. Una de ellas fingió ser una abogada de derechos humanos y la otra grabó en secreto su conversación con la intérprete.

Además de Black Cube, que cobró al menos 200.000 dólares por sus servicios, el productor contrató otra empresa similar, Kroll. Este grupo halló 11 fotos del productor con McGowan después de la presunta agresión para desacreditarla.



McGowan lidera las denuncias McGowan lidera las denuncias

La agente que contactó a McGowan también contactó a periodistas que investigaban el caso, como Ben Wallace del New York Magazine para conocer qué información tenía.

Weinstein y su equipo querían saber eso y al mismo tiempo investigaban a los propios reporteros, indagando su vida personal para tener material para contradecirlos, desacreditarlos o intimidarlos.

En el caso de Wallace, buscaron información sobre su ex esposa. El periodista aseguró que nunca había experimentado tanta presión para frenar un artículo, el que finalmente no fue publicado en enero de 2017, ya que nadie habló on the record.

Weinstein (investigado por las policías de Londres, Nueva York y Los Ángeles) "personalmente monitoreaba el progreso de estas investigaciones", usando, inclusive, a "ex empleados de su estudio para conseguir nombres y hacer llamadas", que algunos sintieron como "intimidatorias", añadió el texto.

El productor también recibió información del director de contenido de American Media Inc. que publica el National Enquirer, Dylan Howard, que usó a uno de sus reporteros para llamar a la ex esposa de un director que tuvo un romance con McGowan para que dijera cosas negativas sobre la actriz.