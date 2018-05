Harvey Weinstein se entregó y enfrentará juicio por violación y forzar sexo oral

Diario El País

Harvey Weinstein se entregó a la policia este viernes tras ser acusado en Nueva York de violar a una mujer y de forzar a otra a practicarle sexo oral. Se inicia así por la vía penal el primer proceso criminal en Estados Unidos contra el poderoso productor de Hollywood siete meses después de que empezara la cascada de denuncias públicas contra este gigante de la industria del entretenimiento que dieron vida al movimiento #MeToo.

El cineasta llegó a Nueva York en un vuelo privado. De ahí, fue hasta la comisaría en Tribeca. Tras completar su ficha policial, declarará ante el juez Kevin McGrath en corte penal en Manhattan.

Weinstein pactó con el fiscal Cyrus Vance pagar una fianza de un millón de dólares, además de tener que entregar su pasaporte y llevar un brazalete electrónico. Sus movimientos estarán limitados.





El poderoso productor de Hollywood se enfrenta a tres cargos penales. Es acusado de violación en primer y tercer grado en el caso de una primera mujer, que no ha sido aún indentificada. Y el último se centra en la denuncia de la actriz Lucia Evans, a la que el productor le forzó a practicar sexo oral en 2014. Se conocieron una noche en un club y le contó que trataba de abrirse camino en la industria. El empresario le invitó a que le visitara en las oficinas de Miramax en Tribeca, donde se produjo el asalto.

"Le dije una y otra vez que no quería eso, que parara", reveló la artista a la revista "The New Yorker", en el extenso reportaje que marcó el inicio del derrumbe de Harvey Weinstein. "Intenté apartarme, pero quizás no lo hice con la fuerza suficiente", relató, agregando que "no quería pegarle una patada ni pelearme con él". "Simplemente me rendí", admitió, haciendo referencia a la corpulencia física del productor.

Más de 70 mujeres dieron un paso al frente desde el pasado mes de octubre contra el productor de Hollywood, al que acusaron de acoso, asalto sexual y violación. La conducta abusiva de Weinstein no era un secreto en la industria, que optó por el silencio. Bajo esa protección, el empresario utilizó su poder, fortuna e influencias para amenazar a sus víctimas, bajo el riesgo de arruinar sus carreras si le denunciaban públicamente. Todos los casos siguen un patrón de actuación similar.

Entre las actrices que acusaron a Weinstein se encuentran Gwyneth Paltrow, Salma Hayek. Ashley Judd, Lupita Nyong'o y Angelina Jolie. La fiscalía de Manhattan examinó hace tres años la denuncia también de la modelo italiana Ambra Battilana, pero el Ministerio Público decidió archivarla por falta de evidencias que pudieran sostenerse ante un jurado. Hay expedientes también en Los Angeles por las denuncias de cinco mujeres, y en Londres, donde se investigan una decena de casos.