Harvey Weinstein se declaró inocente de los cargos que podrían enviarlo a la cárcel de por vida

Harvey Weinstein se declaró inocente de la acusación de violencia sexual presentada en tribunales por una tercera mujer. El productor de cine ya enfrentó cargos de igual naturaleza por sus ataques a otras dos mujeres.

"Peleamos estas batallas un día a la vez, y hoy ganamos esta ronda”, dijo el abogado defensor Ben Brafman tras la audiencia de formalización de cargos.

Weinstein, al igual que la primera vez, se declaró inocente tras ingresar a la sala con las manos esposadas detrás de la espalda.

El productor cinematográfico fue acusado de practicarle sexo oral a la mujer sin su consentimiento. Los nuevos cargos incluyen dos de abuso sexual predatorio que conllevan una pena máxima de cadena perpetua.

El fiscal de distrito de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. dijo que Weinstein, de 66 años, ha sido acusado de "algunos de los delitos sexuales más serios" que existen bajo la ley estatal.

"El señor Weinstein sostiene que todas estas acusaciones son falsas y espera ser completamente vindicado", dijo Brafman.

Más de 75 mujeres han denunciado a Weinstein, quien fue uno de los hombres más poderosos en Hollywood, de acoso o abuso desde que alegatos detallados en historias premiadas con el Pulitzer el pasado octubre en el New York Times y la revista The New Yorker desembocaran en el movimiento #MeToo.