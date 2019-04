Halsey reveló cuando era adolescente pensó en prostituirse para poder comprar comida

La cantante estadounidense Halsey nuevamente se refirió a su difícil adolescencia en el marco del evento Ending Youth Homelessness: La Benefit For My Friend's Place in Hollywood, que pretende encontrarle un hogar a los jóvenes sin techo.

En esa línea, la intérprete de "Ghost" explicó que este problema "es una epidemia mortal". "No sólo estamos hablando de jóvenes en busca de validación o de querer que los oigan. No sólo estamos hablando de identidad o esperanza, es un caso de vida o muerte".

Ashley Nicolette Frangipane, su nombre real, reveló que durante el período "más negro de su vida" pensó en prostituirse para tener dinero para comer, señalando que "mientras mis amigos iban a elegir decoraciones para sus habitaciones, pensé en dejar que un extraño entrara dentro de mí para poder pagar mi próxima comida".

La cantante explicó que no era sin techo por opción: "No hice nada mal, no había nada malo, mis padres me gustaban. Hubo una serie de infortunios que me llevaron a estar en esa situación".