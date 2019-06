Halsey hizo su propia versión de 'Sucker' y los Jonas Brothers la felicitaron

En su reciente aparición en Live Lounge de BBC Radio 1, Halsey realizó un cover de la exitosa canción "Sucker" de los Jonas Brothers.

En su presentación, la cantante de 24 años hizo suya la canción, disminuyendo el ritmo y trayendo su energía a la pista, en una versión que fue aplaudida por los tres hermanos.

Después de ver la interpretación de Halsey, Joe Jonas, Nick Jonas y Kevin Jonas publicaron un video para su colega en Twitter: "¡Oh dios mío!¡Halsey! Eso fue increíble", dijeron.

"Muchísimas gracias por hacer el cover de 'Sucker'. Sonó increíble. ¡Te amamos!", agregaron.

Por su parte, Halsey twiteó a los Jonas Brothers: "¡¡¡Los amo también!!! ¡Y amo esta canción! ¡Gracias!".

HALSEYYY!! That #Sucker cover on @BBCR1 was so sick 🔥🔥🔥 We love you!! @halsey #LiveLounge pic.twitter.com/hEDVLRfzxm