Hallan nueva fuente de inspiración de Shakespeare con programa para descubrir alumnos que plagian

Dos escritores, gracias a un programa utilizado para descubrir a estudiantes que plagian, hallaron un manuscrito sin publicar que creen sirvió de fuente consultiva para que William Shakespeare escribiera El rey Lear, Macbeth, Ricardo III, Enrique V y otros siete dramas.

Dennis McCarthy y June Schlueter descartan un plagio del autor inglés, pero sí aseguran que consultó recurrentemente un manuscrito titulado A Brief Discourse of Rebellion and Rebels, escrito a finales del siglo XVI por George North, "un personaje de poca monta en la corte de la reina Isabel y que fungió como embajador en Suecia", de acuerdo con información publicada por The New York Times.

"Es una fuente a la que él regresa una y otra vez. Tiene efecto en el lenguaje, da forma a las escenas y, hasta cierto punto, incluso influye en la filosofía de los dramas”, dijo McCarthy.

Gracias al programa WCopyfind, los investigadores pudieron detectar palabras y frases comunes entre el manuscrito y los dramas.

Por ejemplo, en la dedicatoria de su manuscrito, North invita a quienes se consideren feos a esforzarse por ser bellos por dentro, y utiliza una sucesión de palabras en su argumento, incluyendo "proporción", "vidrio", "rasgo", "bello", "deformado", "mundo", "sombra" y "naturaleza". En el monólogo del comienzo de Ricardo III, el tirano jorobado utiliza las mismas palabras prácticamente en el mismo orden para llegar a la conclusión opuesta: como es feo por fuera, actuará como el villano que parece ser.

"La gente no se da cuenta de lo extrañas que en realidad son estas palabras. Y continúa acertando palabra tras palabra. Es como un billete de lotería. Es fácil acertar un número de entre seis, pero no atinarles a todos los números”, señaló McCarthy.

McCarthy, para asegurarse que North y Shakespeare no estaba usando una tercera fuente, puso en la base de datos Early English Books Online una serie de frases y halló que en casi ninguna otra obra se usaban las mismas palabras en pasajes de similar extensión.

Michael Witmore, director de la Biblioteca Floger Shakespeare, ubicada en Washington, dijo que el hallazgo es "único en una generación".