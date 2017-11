Haitiano atrapó y salvó a mujer que cayó desde el noveno piso de un edificio

Richard Joseph, ciudadano haitiano con más de tres años viviendo en Chile, salvó la vida de una mujer que cayó desde el noveno piso de un edificio.



En conversación con 24 horas, relató los hechos: "Tenía una cita, una reunión con mis amigos que somos de la organización "Buena Onda", que teníamos que practicar cosas de unos eventos por el día de la independencia de Haití. Me bajé de la micro y vi dos personas preocupadas hacia mí".



"Escuché gritos 'no te tires, no te tires' y entré al estacionamiento (del edificio) y veo a la señora colgando por afuera de la ventana diciendo cosas. Agarré mi celular para grabar y al mismo momento me llegó en mi mente 'no Richard, no es el momento para grabar, sino cómo podemos ayudar a esa persona'", continuó el relato.



Joseph aseguró que ante tal situación, "traté de amortiguar el golpe. No pensé que y iba a salvarla, solamente pensé la lógica. Si algo lo amortigua antes de recibir el golpe, hay posibilidades de que su cabeza no choque con el piso para morirse".



El ciudadano haitiano resultó con su pierna derecha y sus brazos lesionados tras caer al piso con la mujer. "No pensé que era peligroso para mí, yo tenía en mi mente recibirla a ella", concluyó.