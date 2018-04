Hackers atacan YouTube e intervienen su video más visto

El popular video musical de "Despacito", que cuenta con más de cinco millones de visitas, fue eliminado de YouTube por un grupo de hackers, además de afectar a una docena de artistas, incluyendo a Shakira, Selena Gomez, Drake y Taylor Swift.

Antes de eliminarlo, los autores firmaron el título con ocho nombres distintos, entre esos Prosox y Kuroi’sh, siendo este último la misma persona que hace unos días se hizo cuentas de Twitter de los medios Now This y BBC Arabic.

Además de cambiar el título, la miniatura del video fue cambiada por un fotograma de "La Casa de Papel", la exitosa serie de Antena 3, convirtiéndose en el único material audiovisual "desaparecido", aunque a otros les cambiaron el título de la canción por mensajes como "Free Palestine".

Prosox, uno de los autores del hackeo, explicó a través de su cuenta de Twitter que sólo se trató de "diversión" y que sólo usó el script para cambiar el título de Youtube.

"No me juzguen, me encanta Youtube", añadió.

@YouTube Its just for fun i just use script "youtube-change-title-video" and i write "hacked" don t judge me i love youtube <3

El experto en seguridad cibernética, Alan Woodward, dijo que era poco probable que el hacker pudiera obtener acceso tan fácilmente, ya que "para cargar y modificar contenido de video con código, debe requerir un token de autorización. Entonces, o este hacker ha encontrado una forma de evitar esa necesidad de autorización, o están siendo económicos con los hechos, o obtuvieron los permisos de alguna otra manera", indicó.

El video de Daddy Yankee y Luis Fonsi finalmente fue restaurado sin mayores problemas.

NEW: ⚡ Vevo's @YouTube account hacked; attacker just changed the title and thumbnail of #Despacito Song, the most-viewed YouTube video with over 5 billion views.



Kuroi'SH is the same hacker who hacked @nowthisnews and @bbcarabicalerts Twitter accounts last week. pic.twitter.com/gKeLoJGUVm