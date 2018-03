"Hacedor de Hambre" y "minuto de confianza" con Piñera: En persona se ve más viejo y arrugado

El conductor de "Hacedor de Hambre", Patricio "Pato" Cisternas, conversó con el Ciudadano ADN sobre el programa y de sus futuras proyecciones laborales.

El espacio que recorre todo Chile en busca de las mejores picadas gastronómicas, estrenó una nueva temporada que mostrará a lo largo de sus capítulos lugares que van desde una familia indígena que cocina estofados solares en San Andrés de Pica, hasta Puerto Natales donde una familia se dedicó a hacer todo tipo de comidas en base al cangrejo.

En la misma línea, con sus compañeros de producción realizaron una ruta gastronómica coreana, la cual "dejó la 'cagaita'", dado que el público estaba feliz con que se mostraran comidas que no sólo pertenecen a nuestro país.

Lo que más enriquece a "Pato" es el cariño que le entrega la gente, asegurando que "es muy grande y bonito", hasta el punto de que muchos le agradecen por estar compartiendo con ellos.

"Esta temporada es mucho más emocional el resto", comentó el "hacedor de hambre", ya que logró acercarse aún más con el público, afirmando que hacía valer los tres minutos que le pedían por una foto. "El amor es muy grande y eso es lo que nos encanta", expresó Cisternas.

"Me creía Camioraga o Eduardo Fuentes con el agradecimiento de la gente", bromeó.

Patricio Cisternas tiene una relación muy profunda con la radio, por lo que es un firme creyente de que este medio de comunicación es "un trampolín" para llegar a la televisión, ya que el impacto que esta tiene es "súper fuerte", comentó.

Además, dijo que "como comunicador no puedes decirlo todo porque no puedes quedar mal con nadie, pero a mí me da lo mismo", indicó.

Es más, contó un episodio que tuvo con Sebastián Piñera, quien lo criticó por "haber echo tira el programa de su mujer, 'Elige Vivir Sano'", donde incluso lo trató de "cerdito". Sin embargo, no se quedó callado y bromeó diciéndole que en la foto oficial del proyecto había usado Photoshop, porque en persona se veía "más viejo y arrugado".

Por otro lado, habló sobre la situación actual que vive el festival de Viña del Mar que está peleando las posibles duplas si Canal 13 y TVN se quedaran con el certamen, a lo que respondió que le gustaría ser animador de este, porque "como comunicador es bueno pasar por diversos escenarios".

Con quien le gustaría conducir Viña sería con Carola Urrejola, Constanza Santa María, Pancho Saavedra o Polo Ramírez, quien según él "es muy diferente a como se ve en televisión".

Asimismo, criticó a la producción del certamen por gastar mucha plata, "millones", en un festival que tiene poca calidad para ser reconocido a nivel mundial.

El "Hacedor de Hambre" es transmitido por TVN desde sus inicios, pero antes del estreno de esta última temporada, Chilevisión quiso llevárselo para su señal, lo cual no le servía al conductor, ya que su casa televisiva tenía una "contra oferta de 24 capítulos más con los que puedo estar hasta diciembre", explicó.

Sus próximos desafíos apuntan hacia el lado internacional, donde viajaran a Perú a la segunda feria gastronómica más importante del país y a Argentina, para realizar dos rutas que se dividan en ocho notas entre ambos lugares.

A nivel televisivo busca seguir encontrando las mejores picadas de Chile y hacer el desafío de localizar lugares y rincones que tenga comidas significativas y llamativas para los televidentes.

El programa está preparando además una aplicación que contará con 300 picadas que podrán ser localizadas mediante el GPS del celular, para otorgar mayor variedad y facilidad a los usuarios.

Le gustaría también tener un programa radial relacionado al "Hacedor de Hambre" o un programa en televisión que trate el tema "callejero social", para retratar la vida de quienes viven en la calle y otros temas que no son abiertamente mostrados.

"Me encantaría toca la beta social del país. Chile necesita de esos espacios", concluyó.