Hace exactos 27 años Freddie Mercury confirmó que tenía SIDA

Un día como hoy, hace 27 años, Freddie Mercury, líder de Queen, confirmó que tenía SIDA.

A través de un comunicado, el británico de origen parsi, aclaró las dudas que habían surgido en torno a su estado de salud: "Respondiendo a las informaciones y conjeturas que sobre mí han aparecido en la prensa desde hace dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas del virus y que tengo SIDA", dijo en ese entonces.

"Sentí que era correcto mantener esta información en privado para proteger la privacidad de quienes me rodean. Pero ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans en todo el mundo conozcan la verdad, y deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta terrible enfermedad para luchar contra ella", señaló.

El vocalista de la popular banda que revivió este año con el estreno de la película Bohemian Rhapsody llevaba varios años enfermo. Es más, en 1991, cuando grabaron "These Are The Days of Our Lives" se ve totalmente distinto y demacrado, por lo que surgieron muchas especulaciones que aseguraban que el cantante estuvo muy mal en sus últimos días.

Freddie Mercury falleció un día después de confirmar que padecía el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.