Habló el niño dueño del 'Chimuelo': 'Tenía una deformidad genética. No podía volar'

En el primer gran viral del año se transformó el video que un menor subió a redes junto a su mascota fallecida. Se trata del funeral de "Chimuelo", una catita que estaba sin vida y que su amo dedició enterrarla.

El protagonista resultó ser un niño de 13 años llamado Renato, quien en conversación con FM Tiempo, confesó que "todo fue improvisado" y que nunca imaginó que su perra se robaría al animal en el momento en que lo ponía en la "tumbita" que hizo.

"A Chimuelo lo encontramos en una tienda de mascotas. Era muy chiquito y yo vi que le pegaban las otras catitas. Cuando lo decidimos comprar me di cuenta que era especial, tenía una deformidad genética, y las alitas no le crecieron nunca, entonces no podía volar", contó.

En esa línea, el menor añadió que "eso me llevó a prestarle más la atención y cuidarlo y que no le pegaran. De hecho lo tuvimos aparte harto tiempo", dijo.

Finalmente, Renato tuvo palabras sobre el impacto que generó el video en redes sociales, siendo comentario por miles de personas en el país.

"Me puse a leer los comentarios, y como que todo es positivo, se ríen solamente. Es como que solamente comentan lo que pasó que en el video, pero no hay nada malo, nada de críticas, y eso es bueno", cerró.