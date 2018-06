Habla el hombre que llevó a Anthony Bourdain a comer completos: "Duele pensar que se haya suicidado"

El director de cine, Jorge López Sotomayor, reflexionó sobre la muerte del chef Anthony Bourdain y entregó detalles de su visita a Chile, donde conoció lugares emblemáticos de la cocina nacional como La Vega, la Fuente Alemana y Las Deliciosas de Concón.

En conversación con el Ciudadano ADN, explicó que "he estado trabajando hace varios años con NatGeo y este era un programa satélite, así que fue natural que nos contactaran e hiciéramos parte de la producción del show en Chile".

"Era encantador. Era un tipo además tremendamente culto, venía absolutamente preparado. Venían de filmar en Perú y había preguntado mucho de Chile. Era un gallo muy inteligente", contó.

López reveló que el truco de Bourdain "es sólo comer en cámara" donde le daba dos o tres mascadas a un producto y luego lo pasaba al resto del equipo.

También reveló que no le gustó el pisco sour en Chile porque se lo prepararon "ahí no más". "Me encanta hacer pisco sour, yo tengo mi propia receta. Lo hago con limón de pica y cáscara, me hubiera encantado que probara el mío", contó.

Sobre la visita al Sibarítico de Viña del Mar sostuvo que fue "bien entretenido" y aseguró que "él no sabía a lo que iba" hasta que "vio este tremendo pan, con este tremendo salchichón y le empiezan a poner encima palta y mayonesa con espátula".

López confesó que "duele pensar que se haya suicidado" pero sostuvo que "no me gusta hablar de la muerte como dolor, pienso que cuando la gente se va, se va de vacaciones. Además, dejó unas lecciones tan bonitas".