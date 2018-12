Gwen Stefani reconoció que no sabía quién era Mon Laferte tras cantar con ella un villancico

La ex vocalista de No Doubt, Gwen Stefani, sorprendió al reconocer que no sabía quíen era Mon Laferte tras interpretar junto a la chilena el villancico "Feliz Navidad".

"Es loco porque no sabía realmente quién era", fue la frase con que la cantante estadounidense se refirió a la intérprete nacional.

Junto a esto, la jurado de The Voice en el país norteamericano habló con el conductor Jimmy Kimmel sobre sus covers de villancicos y sobre el tema que compuso junto a Laferte.

"Estaba preguntándole a la disquera con quién podría hacer esto (la canción) y me contaron de ella (...) cuando vi sus videos pensé que lucía como una chica del Orange County (en California), con los tatuajes, luce como alguien con quien podría haber crecido", indicó.

Finalmente, Stefani manifestó que también le sorprendió saber que su compañera en la canción "era de Chile".