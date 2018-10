Gwen Stefani convocó a Mon Laferte para disco navideño

La cantante Gwen Stefani, vocalista de No Doubt, lanzará en unos días más como es tradición en EE.UU. un disco con canciones y villancicos navideños para esperar las festividades de fin de año.

La novedad en esta ocasión es que habrá un tema en español, llamado "Feliz Navidad" y que contará con un dueto junto a Mon Laferte.

Se trata de una edición de lujo del disco "You Make It Feel Like Christmas", el cuarto álbum de estudio de Stefani que lanzó el año pasado, y que en esta versión contará con cinco temas nuevos, incluyendo la colaboración con la cantautora chilena.