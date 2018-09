Gustavo Santaolalla: "Tengo fanáticos de 12, 13 y 14 años por los videojuegos, por The Last of Us"

El músico y productor argentino Gustavo Santaolalla se presentará este miércoles con un concierto solista en el Teatro Nescafé de las Artes, y conversó sobre su extensa y nutrida trayectoria en Ciudadano ADN.

"Siempre me he caracterizado por mirar hacia delante. Buscar nuevos desafíos y proyectos y salir de mi zona de confort. No atarme a fórmulas", comentó el intérprete.

Es por eso que el músico ha producido emblemáticos discos de rock latino de los noventa y dosmiles como "Corazones" de Los Prisioneros, "La Era De La Boludez" de Divididos, "Re" de Café Tacuba, "¿Dónde Jugarán Las Niñas?" de Molotov o "Mi Sangre" de Juanes, además de sus proyectos como la banda de rock argentino Arco Iris, o bandas sonoras de películas como Secreto en la montaña, Babel, Diarios de motocicleta, e incluso videojuegos: "Tengo fanáticos de 12, 13 y 14 años por los videojuegos, por The Last of Us".