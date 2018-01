Guitarrista de "Rush" confirmó el final del grupo

41 años fueron suficientes para "Rush", una de las bandas musicales más aclamadas en toda la historia.

En entrevista con The Globe and Mail, su guitarrista Alex Lifeson confirmó que el trío no se volverá a juntar.

"Han pasado dos años desde que hicimos nuestra última gira, no tenemos planes para volver a hacerlo. Terminamos, ya fue suficiente", fueron sus palabras.

1994 fue el año en que fueron inducidos al Salón de la Fama de la música canadiense, mientras que en 2013 ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll.