Guitarrista de Manowar fue arrestado por poseer pornografía infantil

Karl Logan, guitarrista de la banda de heavy metal Manowar, fue arrestado el pasado 9 de agosto en Carolina del Norte, Estados Unidos, acusado de posesión de pornografía infantil.

Logan, que toca con la banda ochentera desde 1994, está acusado de seis cargos de explotación en tercer grado de un menor, y debió pagar una fianza de 24 millones de pesos para no residir permanentemente en la cárcel de Charlotte.

El músico de 53 años se encontraba en la gira de despedida, "The Final Battle World Tour" (Gira Mundial La Batalla Final).

Por su parte la banda anunció por Twitter que de momento el guitarrista no seguirá tocando con ellos, y continuarán presentándose en el tour de despedida y preparando un disco.

Regarding Karl Logan

With regard to Karl Logan’s arrest and the charges against him:

Due to the fact that Karl and his attorneys are dealing with these issues, he will not perform with MANOWAR.

The new album and upcoming tour will not be affected.

Magic Circle Entertainment