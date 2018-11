Un complicado momento de salud enfrenta Joe Perry, integrante de la popular banda Aerosmith.

El guitarrista, la noche de este sábado, debió ser internado de urgencia tras desplomarse rumbo a su camarín.

Billy Joel lo tuvo como invitado en un concierto en New York, y el artista de 68 años tuvo un colapso luego de cantar "Walk This Way".