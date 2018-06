Guionista que denunció a Abreu buscó "eliminar el sexismo con el que se trataba a algunas actrices"

Tras la serie de réplicas que el diario La Tercera recogió de Herval Abreu en sus respuestas a la fiscal Lorena Parra por la serie de acusaciones de acoso y abuso sexual en su contra, una de las involucradas, la guionista Bárbara Zemelman, sacó la voz a través de sus redes sociales para aclarar cada uno de los puntos que la involucraban.

"Eliminé una locación que era un café con piernas en donde el director azarosamente le pedía a las actrices que allí aparecían que se sacaran la parte de arriba del bikini solo para "adornar la escena"", comentó la profesional, ejemplificando cómo sus decisiones creativas chocaban con las órdenes del director de Soltera Otra Vez 3.

Además, indicó que "en varias ocasiones (Abreu) pidió incorporar chicas jóvenes que no eran actrices sin ningún argumento que justificara sumar esas escenas más que el atractivo físico de estas chicas", y que "mi compromiso con el canal era contar una buena historia y hacer que el regreso de Soltera Otra Vez valiera la pena. Nuevamente estas situaciones no aportaban en este sentido así que no las acepté", afirmó.

Sobre el final de la historia, hecho que habría marcado la salida de Zemelman, "éste fue discutido y zanjado en julio de 2017 pero el director no estaba de acuerdo porque un actor involucrado "No le hacía caso en el set y no lo podía premiar con un final"", rememoró.

"Intenté eliminar el sexismo con el que se trataba a algunas actrices, pero tuve un margen de acción muy pequeño, me gustaría haber hecho más. Aun así, si Herval Abreu declara que mi trabajo es incompatible con el suyo, no puedo estar más de acuerdo, y la verdad, estoy orgullosa de que así sea", remató, indicando que espera "poder darle vida a historias femeninas con profesionales que tengan respeto por nuestro género".