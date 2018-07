Guionista de Taxi Driver declara su fanatismo por Taylor Swift

Paul Schrader, guionista de películas como Taxi Driver y Toro Salvaje, para celebrar su cumpleaños 72 logró uno de los sueños de su vida: asistir a un concierto de Taylor Swift.

El también director había manifestado su intención de acudir a un show de la cantante, a quien calificó como “la esencia de la fuerza de la vida”. Y, al final, lo hizo y no se quedó corto en adjetivos para la intérprete de "Blank Space".

Con una foto y un texto en Facebook, Schrader calificó el concierto "como una máquina del espectáculo funcionando a su máxima eficiencia”.

The world’s gone mad and nothing surprises me anymore. Except, it turns out, reading Paul Schrader’s thoughts on Taylor Swift. pic.twitter.com/WvKCK59dDC