Guionista de "Plaza Sésamo" reveló que "Beto" y "Enrique" son homosexuales

Gran polémica generaron las confesiones de Mark Saltzman, guionista de "Plaza Sésamo": "Beto" y "Enrique" fueron inspirados en su propia relación con el editor cinematográfico Arnold Glassman.

El escritor habló con el sitio Queerty sobre su trabajo en la serie, entre 1981 y 1990, años en los ya compartía con su pareja, fallecida en 2003.

"Yo era más como Enrique, el bromista y caótico. Mientras que Arnold, como editor de cine, era el ordenado. Llevé esa dinámica a los personajes", explicó.

Las afirmaciones de Saltzman motivaron que desde la actual administración de la franquicia de "Plaza Sésamo" se emitiera un comunicado para desmentirlo. "Como siempre hemos dicho, "Beto" y "Enrique" son mejores amigos. Fueron creados para enseñar a los preescolares que la gente puede ser una buena amiga de aquellos que son muy diferentes de ellos mismos", señalaron.

"A pesar de que son identificados como personajes masculinos y poseen muchos rasgos y características humanas (como la mayoría de las marionetas de "Plaza Sésamo"), siguen siendo títeres y no tienen una orientación sexual", añadieron.

