Guía para tener cable sin contratar cable

¿Quién necesita cable en el 2018? Aunque es cierto que el mundo no se acaba en las plataformas de streaming y en la televisión tradicional aún hay contenido que vale la pena ver, hoy es posible acceder a casi todo lo que existe gracias a Internet. Y no sólo en YouTube, como algunos conspiranoicos creen.

Así que, si estás aburrido de pagar por esos 100 canales que apenas ves, considera estas alternativas para transformar tu computador, tu Smart TV o tu teléfono en un buen sistema de cable, sin contratos, decodificadores, antenas que colapsan a la primera lluvia ni aumentos del 200% en tu cuenta mensual:

DIRECTV GO

Recién estrenada, es el intento más claro de la industria por dejar al viejo TV cable como una tecnología jurásica.

Este servicio de televisión online, además de ofrecer una nutrida cartelera de series y películas al estilo Netflix, transmite vía streaming la mayoría de los canales que estamos acostumbrados a ver de la manera tradicional.

Además, hay programación exclusiva que incluye eventos deportivos. Se puede probar por 7 días sin pagar, y si ya eres cliente DIRECTV, el plan Oro incluye este sistema gratis.

ROKU

Es un pequeño aparatito, similar a un pendrive y disponible en algunas tiendas de retail del país, que se conecta a tu televisor y, a través de internet, sus aplicaciones incorporadas te permiten descubrir cerca de 2.500 canales gratuitos y pagados, mezclando en un todo-en-uno programación internacional, películas, series y plataformas como YouTube, Netflix, Claro Video, Deezer o EstrellaTV.

Hasta puedes crear tu propio canal y distribuirlo a través de la Roku Channel Store. La democracia televisiva en su mejor expresión.

