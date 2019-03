Gucci se llena de críticas al lanzar zapatillas que lucen como si estuvieran sucias y usadas

Gucci impactó al mundo con su nuevo, polémico e "innovador" par de zapatillas para hombres, los cuales lucen como si estuvieran sucios y usados, como si fueran de "segunda mano".

Los modelos, que están en tres colores diferentes, pueden ser comprados a través del sitio web oficial de la marca a un excéntrico valor de 870 dólares (577 mil pesos chilenos).

Según Gucci, el diseño desgastado de los "Screener leather sneakers", de la colección Cruise 2019, recoge la influencia de las zapatillas de la "vieja escuela" y de la ropa deportiva de los años 70.

Gucci’s new sneaker, The Screener, is meant to look old and worn. And can be yours for $870. pic.twitter.com/NUzwmXS0oR