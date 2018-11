Guarello: Si Cathy Barriga es alcaldesa, no veo por qué Beausejour no podría llegar a ser otra cosa

Juan Cristóbal Guarello fue el invitado del último capítulo de Cadena Nacional de Vía X, donde se refirió al fútbol y la política, partiendo con el minuto de silencio que La Roja le dedicó a Camilo Catrillanca, el comunero mapuche asesinado hace una semana.

En esa línea, el periodista deportivo señaló: "se pudo haber hecho un minuto de silencio por todas las víctimas y finalmente los jugadores toman la bandera (…) Quedó una imagen poco empática de la ANFP".

El día del partido, Jean Beausejour rindió un homenaje a su madre y su familia mapuche, pues en su camiseta consigno su apellido materno: Coliqueo, por lo que Guarello se aventuró a postular al futbolista para un cargo público al ver el respaldo que recibió el seleccionado nacional.

"Si Beausejour se aventurara en la arena política, no le iría mal (…) Si Cathy Barriga con menos es alcaldesa, no veo por qué Beausejour no podría llegar a ser otra cosa", sostuvo.

Sobre la situación que se vive en la Región de La Araucanía, el periodista comentó que "se inocula esta idea de que los mapuche son unos terroristas, que tienen una especie de zona con guerrillas, lo que es una mentira, una idiotez".