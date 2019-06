Grupo de elefantes realiza un 'cortejo fúnebre' para despedir a una cría muerta

Durante esta semana, se ha viralizado un conmovedor registro grabado en la India, donde se ve a un grupo de elefantes realizando un "cortejo fúnebre" para despedir a una cría muerta.

La grabación fue publicada el 7 de junio por Parveen Kaswan, un oficial del Servicio Forestal, a través de Twitter. "¡Esto les emocionará! Un cortejo fúnebre de elefantes en llanto que llevan el cuerpo muerto de una cría. La familia simplemente no quiere dejar al bebé", escribió en el post.

En el video se ve cómo un elefante adulto sale a la carretera desde un bosque portando en su trompa el cuerpo sin vida de la cría.

Después de dejarlo en el pavimento, otros paquidermos aparecen y se detienen en el lugar por unos momentos, hasta agarrar nuevamente al pequeño y así seguir su camino.

El video acumula más de 200.000 reproducciones en Twitter y ha generado diversos comentarios de los internautas.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0