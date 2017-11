Grave acusación remece a dos integrantes del conocido grupo "La Sonora Palacios"

Una grave acusación en contra de dos integrandes del grupo "La Sonora Palacios" efectuó una joven por redes sociales durante este miércoles, mostrándo imágenes de como dos sujetos de la banda le gritaron de todo desde un auto que se encontraba al lado del que iba ella.

La muchacha escribió en Facebook que "sólo quiero dejar constancia que hoy a las 6:55 am, cuando iba caminando por Av Las Nieves estas dos personas, me siguieron, me tomaron fotos y me denigraron con sus comentarios sexualmete machistas, diciendo cosas como que me llevaban a cambio de un mamón y que no le diera color si no estaba ni tan rica", entre otras cosas.

Tras funar a estos sujetos, de inmediato la banda de cumbia lanzó un comunicado refiriéndose a lo sucedido, asegurando estar sumamente afectados por la actitud de sus integrantes y porque el nombre del grupo fue ensuciado.