Grammy 2017: Rihanna se llevó una petaca llena a los premios

La noche del domingo se realizó la entrega de los premios Grammy 2017, uno de los galardones más importantes de la industria de la música, por lo varios de los más destacados cantantes a nivel internacional acudieron a la ceremonia.

Una de ellas fue Rihanna, quien acudió al evento con un vestido de dos piezas: una voluminosa falda negra y un top naranjo diminuto que dejaba al descubierto su tatuaje bajo los pechos.

No obstante, más allá de si el vestido era lindo o feo, lo que más llamó la atención fue otro "accesorio" que llevó a los Grammy: una petaca.

Rihanna brought a flask into the #GRAMMYs 😂💀 pic.twitter.com/2Vdf5bhrPN

El detalle fue notado por varios usuarios de redes sociales, quienes publicaron en Twitter imágenes que fueron emitidas durante la transmisión oficial donde se podía ver la petaca.

Además, la pillaron justo en el momento que le dijo a su asistente, Jennifer Rosales, "creo que es el momento de beberse otro chupito".

I think it's time for another shot pic.twitter.com/m8x1WTNJ9V