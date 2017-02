Grammy 2017: Lady Gaga deslumbró con sexy look junto a Metallica

La cantante Lady Gaga volvió a sus raíces excéntricas al aparecer con un osadísimo atuendo en la alfombra roja de los premios Grammy.

La estrella de 30 años, que recientemente tuvo un exitoso show en el Super Bowl, llegó con un revelador conjunto de cuero negro con un particular escote, botas bucaneras, mangas peludas y un moño alto rosado.





Una de las cosas que más llamó la atención del look de la artista, fue un enorme tatuaje de Metallica en su espalda, que hace alusión al tema Moth Into Flame del reciente disco Hardwire To Self-Destruct de la banda metalera.

De hecho, durante la tarde ya lo había mostrado en su cuenta de Instagram.

The Moth & Metallica 🦋------->🔥🖤#ink #tattoo #MothIntoFlame #MetalliGa #metal #grammys @metallica Una foto publicada por xoxo, Joanne (@ladygaga) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 2:51 PST

Asimismo, tal como lo anunció en redes sociales, la cantante dio poderoso show junto a Metallica, a pesar de un problema técnico que tuvo James Hetfield con el micrófono.