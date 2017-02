Grammy 2017: El cantante CeeLo Green se robó la atención con su extraña vestimenta de oro

El cantante CeeLo Green se presentó este domingo a los premios Grammy 2017 y se robó la atención de una extraña forma.

La forma más sencilla en la que podemos describir lo que el rapero usó en la alfombra roja, es llamarle un "traje de oro".

Green parecía una mezcla entre el Hombre de Hojalata y una estatua dorada, pero bueno, allí todo se permite.

No estaba claro el mensaje que el cantante quería entregar, pero definitivamente generó revuelo en Los Ángeles y en las redes sociales.

cee lo green more like c-3po #GRAMMYs pic.twitter.com/hqGemZpxJm

.@CeeLoGreen we see what you did there ⚡ #GRAMMYs pic.twitter.com/1Ja6F8EDOt